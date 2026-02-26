Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Trágico accidente en Ruta Provincial 41, en General Belgrano: fallecieron una mujer y un menor tras el siniestro vial

General Belgrano

Trágico accidente en Ruta Provincial 41, en General Belgrano: fallecieron una mujer y un menor tras el siniestro vial

hace 8 minutos

Un impactante siniestro vial ocurrido en la mañana de este martes sobre la Ruta Provincial 41 dejó como saldo víctimas fatales y varias personas hospitalizadas. Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios se difundieron imágenes y se ampliaron detalles oficiales sobre la intervención.

Según el parte brindado por el cuerpo activo, a las 07:45 horas partieron hacia el lugar los móviles N° 23, 27 y 31, con dotaciones a cargo, para asistir en un grave accidente que incluyó el incendio de un automóvil.

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos policiales y el servicio de emergencias médicas, coordinando tareas de rescate, asistencia y traslado de heridos.

Tal como se informó previamente, varias personas fueron derivadas al Hospital Municipal, entre ellas menores de edad, mientras que una persona habría sufrido quemaduras de consideración.

Lamentablemente, con el correr de las horas se confirmó el fallecimiento de una mujer mayor de edad, quien se encontraba internada en el Hospital de San Miguel del Monte, y también la muerte de un menor de edad, lo que profundiza el dolor por este trágico episodio.

Las causas del siniestro son materia de investigación y se aguardan mayores precisiones por parte de las autoridades competentes.

Temas:
