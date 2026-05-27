Las Flores
Comenzó a implementarse en Las Flores el programa “Salud Escolar Bonaerense”
En la Escuela Primaria Nº 2 se dio inicio al Programa “Salud Escolar Bonaerense”.
Dicha iniciativa se presenta como una línea estratégica para la promoción y el cuidado de la salud de niños y niñas.
El compromiso asumido por el Estado Municipal, en términos de corresponsabilidad, es el de generar políticas sanitarias que generen la cultura del cuidado de la salud de manera integral, donde las personas tengan la posibilidad de acceder equitativamente a los servicios de salud y a las acciones de prevención, promoción, atención y cuidado.
Este programa se desarrolla en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y es implementado en nuestro municipio por Jefatura Distrital, la Secretaría de Salud, Promotores de Salud Comunitaria y la Secretaría de Educación y Cultura.
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El operativo consta de cinco postas: odontología, nutrición, agudeza visual, pediatría y recepción, que es donde se toman derivaciones emergentes para su posterior protección de turnos.
La jornada cuenta también con una serie de talleres para los niños, como por ejemplo: infecciones respiratorias, salud bucal, cuidado del cuerpo.
Con un grupo de profesionales y trabajadores de la salud, se recorrerán las escuelas publicas de nuestro partido, ya sean urbanas o rurales.
El programa se inscribe dentro de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, teniendo como principal objetivo la conformación de las redes socio-sanitarias que faciliten la accesibilidad, promoviendo la participación comunitaria.
Se busca no solo dar respuesta a las demandas, sino también construir estrategias y prácticas que aborden las problemáticas propias de cada comunidad, en un trabajo territorial mediante acciones de búsqueda activa.
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