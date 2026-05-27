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Visita de Escuelas Rurales al Honorable Concejo Deliberante

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Visita de Escuelas Rurales al Honorable Concejo Deliberante

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Este miércoles 27 de mayo, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, recibimos la visita de alumnos y docentes de las Escuelas Rurales N° 12 Paraje La Porteña, N° 16 José Manuel Estrada, N° 27 El Despunte, N° 29 Paraje Rosas y N° 32 El Pago de Oro, en el marco del proyecto educativo “NADAR, CONOCER Y APRENDER”.

La jornada fue guiada por la concejal y vicepresidenta del Cuerpo, Daniela González. En primera instancia, en el Salón Dr. Oscar Alende se brindó una charla informativa sobre la conformación y el funcionamiento del Concejo Deliberante, acompañada por imágenes y la proyección de un video correspondiente a una de las últimas transmisiones en vivo de las sesiones.

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Para finalizar, los alumnos y profesores realizaron un recorrido por los distintos bloques políticos que integran el HCD, interiorizándose sobre el trabajo legislativo que se desarrolla en el ámbito local.

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Desde el Honorable Concejo Deliberante celebramos estos espacios de encuentro y aprendizaje, que permiten fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad educativa, promoviendo la participación y el compromiso ciudadano desde edades tempranas

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