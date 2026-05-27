Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Juan Ignacio Cáceres brilló en China y quedó a un paso del podio en la Copa del Mundo de Canotaje Maratón

Publicidad

Las Flores

Juan Ignacio Cáceres brilló en China y quedó a un paso del podio en la Copa del Mundo de Canotaje Maratón

Publicidad
Escuchar · 2 min

0
Compartir
JuanIgnacioCaceres
Publicidad

El palista florense Juan Ignacio Cáceres volvió a destacarse a nivel internacional durante la Copa del Mundo de Canotaje Maratón disputada en Bazhong, China, donde representó a la delegación argentina con una sobresaliente actuación.

En la prueba masculina de distancia corta, Cáceres finalizó en el cuarto puesto con un tiempo de 13:51.471, quedando muy cerca del podio frente a competidores de gran nivel internacional.

Publicidad

La participación argentina en el certamen dejó además otras actuaciones destacadas. En la misma prueba masculina, Pedro Agustín Ratto terminó en la octava posición con un registro de 14:07.939.

JuanCaceresTe puede interesar:

Juan Ignacio Cáceres clasificó al Mundial de Maratón de Canotaje

Publicidad

En la rama femenina de distancia corta, Lara Abud Douthat se ubicó décima con un tiempo de 16:20.247, mientras que Cecilia Collueque finalizó en el puesto 14 con 17:00.187.

Publicidad

Por otra parte, en la prueba de distancia larga masculina, Pedro Agustín Ratto logró un sólido séptimo lugar tras completar el recorrido en 1:23:00.633.

Publicidad

Entre las mujeres, Cecilia Collueque terminó 12ª en la distancia larga con un tiempo de 1:37:32.964 y Lara Abud Douthat ocupó el puesto 17 con 1:40:01.128.

Publicidad

La actuación de Juan Ignacio Cáceres vuelve a posicionar al deporte florense en la escena internacional y confirma el gran presente del canotaje argentino en competencias de nivel mundial.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

FM 92.7 · Urbana Las Flores EN VIVO
Urbana FM 92.7
Urbana FM 92.7 📍 Las Flores, Buenos Aires
Tocá play para escuchar en vivo
📲 App Android
📰 Seguir canal de noticias