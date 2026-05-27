Juan Ignacio Cáceres brilló en China y quedó a un paso del podio en la Copa del Mundo de Canotaje Maratón

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El palista florense Juan Ignacio Cáceres volvió a destacarse a nivel internacional durante la Copa del Mundo de Canotaje Maratón disputada en Bazhong, China, donde representó a la delegación argentina con una sobresaliente actuación.

En la prueba masculina de distancia corta, Cáceres finalizó en el cuarto puesto con un tiempo de 13:51.471, quedando muy cerca del podio frente a competidores de gran nivel internacional.

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La participación argentina en el certamen dejó además otras actuaciones destacadas. En la misma prueba masculina, Pedro Agustín Ratto terminó en la octava posición con un registro de 14:07.939.

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En la rama femenina de distancia corta, Lara Abud Douthat se ubicó décima con un tiempo de 16:20.247, mientras que Cecilia Collueque finalizó en el puesto 14 con 17:00.187.

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Por otra parte, en la prueba de distancia larga masculina, Pedro Agustín Ratto logró un sólido séptimo lugar tras completar el recorrido en 1:23:00.633.

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Entre las mujeres, Cecilia Collueque terminó 12ª en la distancia larga con un tiempo de 1:37:32.964 y Lara Abud Douthat ocupó el puesto 17 con 1:40:01.128.

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La actuación de Juan Ignacio Cáceres vuelve a posicionar al deporte florense en la escena internacional y confirma el gran presente del canotaje argentino en competencias de nivel mundial.

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