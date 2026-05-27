Las Flores
Juan Ignacio Cáceres brilló en China y quedó a un paso del podio en la Copa del Mundo de Canotaje Maratón
El palista florense Juan Ignacio Cáceres volvió a destacarse a nivel internacional durante la Copa del Mundo de Canotaje Maratón disputada en Bazhong, China, donde representó a la delegación argentina con una sobresaliente actuación.
En la prueba masculina de distancia corta, Cáceres finalizó en el cuarto puesto con un tiempo de 13:51.471, quedando muy cerca del podio frente a competidores de gran nivel internacional.
La participación argentina en el certamen dejó además otras actuaciones destacadas. En la misma prueba masculina, Pedro Agustín Ratto terminó en la octava posición con un registro de 14:07.939.
Juan Ignacio Cáceres clasificó al Mundial de Maratón de Canotaje
En la rama femenina de distancia corta, Lara Abud Douthat se ubicó décima con un tiempo de 16:20.247, mientras que Cecilia Collueque finalizó en el puesto 14 con 17:00.187.
Por otra parte, en la prueba de distancia larga masculina, Pedro Agustín Ratto logró un sólido séptimo lugar tras completar el recorrido en 1:23:00.633.
Entre las mujeres, Cecilia Collueque terminó 12ª en la distancia larga con un tiempo de 1:37:32.964 y Lara Abud Douthat ocupó el puesto 17 con 1:40:01.128.
La actuación de Juan Ignacio Cáceres vuelve a posicionar al deporte florense en la escena internacional y confirma el gran presente del canotaje argentino en competencias de nivel mundial.
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