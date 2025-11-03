Las Flores
Las florenses Abrego y Torres Díaz, campeonas con Buenos Aires en el Inter CTF de Canotaje1
Las florenses Francisca Abrego y Ana Paula Torres Díaz, dirigidas por el “olímpico” Juan Ignacio Cáceres, formaron parte del equipo bonaerense que se consagró campeón de la Copa Bi Nacional – Inter CTF, representando al CTF Buenos Aires.
Fueron cuatro días intensos de aprendizaje, competencias y nuevas experiencias, donde además de la acción en el agua, los jóvenes deportistas participaron de capacitaciones en nutrición, salud y charlas sobre ludopatía y adicciones, fortaleciendo su formación integral.
En el plano competitivo, el certamen contó con la participación de equipos del Litoral, Tigre, CTF Sur y la Selección de Uruguay, con una modalidad por puntos en la que se valoraron los resultados obtenidos en las distintas embarcaciones.
Las representantes locales tuvieron una destacada actuación, logrando tres medallas plateadas en las pruebas K2, K4 y K4 mixto, contribuyendo al título general del equipo bonaerense.
El CTF Buenos Aires estuvo integrado por Yuliana Nasif, Luna Díaz Traverso, Ana Paula Torres Díaz, Francisca Abrego, Pedro Romanzuck, Bautista Ortiz, Baltazar Schiappapietra y Felipe Morales, bajo la conducción del profesor Juan Ignacio Cáceres y con el valioso acompañamiento del Prof. Hugo Rosas.
