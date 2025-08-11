Connect with us
Las Flores

Canotaje: Sexto puesto para Juani Cáceres en los Juegos Mundiales de China

Juan Ignacio Cáceres dijo presente en los Juegos Mundiales de Chengdu, China, donde representó a la Selección Argentina de Canotaje.

El sábado 9, el florense tuvo un brillante desempeño al ocupar la sexta ubicación en la prueba de K1 Short, que incluyó 3,5 Km. con tres acarreos, mientras que ayer fue 15° en la regata de K1 long (20 Km. con 8 acarreos), luego de sufrír una caída al agua y sobreponerse a esta circunstancia, finalizando la carrera con mucho sacrificio y entrega.

Juani, que desde mediados de julio comenzó en España un exigente plan de entrenamiento para afrontar este prestigioso evento, sostuvo en sus redes sociales: “Una nueva experiencia me tocó vivir representando a mi bandera en China, fue genial poder compartir con los mejores de cada disciplina de los Juegos y competir contra los mejores del mundo en maratón”.

El próximo compromiso del palista de Canotaje Las Flores será el campeonato mundial de maratón, que se desarrollará dentro de 4 semanas en Gyor, Hungría.

