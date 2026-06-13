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Hallaron sin vida a un jubilado de 82 años en una vivienda de Las Flores

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Hallaron sin vida a un jubilado de 82 años en una vivienda de Las Flores

Un hombre de 82 años fue encontrado muerto este sábado por la mañana en una vivienda de la ciudad. La causa quedó caratulada como «Averiguación de causales de muerte» y la Justicia dispuso las pericias correspondientes.
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Policia
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Un hombre de 82 años fue hallado sin vida este sábado por la mañana en el interior de una vivienda de la ciudad de Las Flores. Personal médico constató el fallecimiento en el lugar, mientras que efectivos policiales realizaron las actuaciones de rigor.

Según informaron fuentes policiales, junto al cuerpo se encontró un arma de fuego. No se observaron signos de violencia ni indicios de intervención de terceros, y la vivienda no presentaba desorden ni accesos forzados.

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La causa fue caratulada como «Averiguación de causales de muerte» y quedó bajo la intervención de la Justicia local, que dispuso la realización de las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

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Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135, disponible las 24 horas, de forma gratuita y confidencial.

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