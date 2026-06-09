Las Flores
Se conocieron los motivos de la muerte de la bebé de seis meses
Tras conocerse los resultados, la Fiscalía actuante dispuso la entrega del cuerpo a la familia para darle cristiana sepultura y ordenó el levantamiento de la consigna policial que se mantenía en la vivienda.
La investigación judicial abierta tras la muerte de la pequeña, ocurrida este martes cuando fue trasladada al Hospital Zonal General de Las Flores, llegó a una conclusión: la autopsia determinó que la causa del deceso fue muerte súbita del lactante, con paro cardíaco.
El resultado del estudio forense, realizado en el marco de las actuaciones dispuestas por la Ayudantía Fiscal interviniente, permitió establecer las circunstancias del fallecimiento y descartar otras causas que la Justicia tenía la obligación de investigar de oficio.
Consultada la Fiscalía actuante, se informó que, una vez conocidos los resultados de la autopsia, se procedió a la entrega del cuerpo de la menor a su familia para que pudiera recibir cristiana sepultura. Asimismo, se dispuso el levantamiento de la consigna policial que se mantenía en el domicilio familiar desde la jornada del martes.
Conmoción por el fallecimiento de una bebé de seis meses: la Justicia investiga las causas y aguarda la autopsia
La muerte súbita del lactante —conocida por sus siglas SMSL— es la principal causa de muerte en bebés de entre un mes y un año de vida, y se caracteriza por producirse de manera inesperada, sin que los estudios posteriores logren identificar una causa específica que la explique completamente. En este caso, el paro cardíaco fue el mecanismo del deceso certificado por la autopsia.
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