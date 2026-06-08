Incidentes, golpes de puño e insultos en una sesión del Concejo Deliberante de Mar del Plata

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La discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata terminó este lunes en un escenario de violencia dentro del Concejo Deliberante. Lo que comenzó como una reunión ordinaria de la comisión de Movilidad Urbana derivó en gritos, insultos, empujones y golpes entre taxistas, remiseros y conductores de plataformas digitales, lo que desembocó en la suspensión del encuentro.

Los incidentes se produjeron cerca de las 10, cuando la comisión llevaba unos 20 minutos de desarrollo. El concejal Guido García (Coalición Cívica), presidente de la comisión, había comenzado a tratar los distintos expedientes incluidos en el orden del día, la mayoría vinculados a los proyectos impulsados por diferentes bloques para regular el transporte de pasajeros, debate que se sostiene desde hace años, tras la irrupción de aplicaciones como Uber y Cabify en la ciudad, pero que se reanudó en los últimos meses.

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Durante la reunión se repasó la situación de las distintas iniciativas legislativas. El proyecto original, presentado en 2022 por la concejal Angélica González, quedó en comisión. Desde su último tratamiento, el pasado 30 de marzo, sigue a la espera de respuestas a los pedidos de informes elevados al área de Legal y Técnica.

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También quedaron en comisión otros proyectos impulsados por la Unión Cívica Radical y por La Libertad Avanza, ambos relacionados con la regulación de las aplicaciones de transporte.

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Luego, y debido a que en el orden del día figuraban varias notas presentadas por asociaciones vinculadas a taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones, la comisión resolvió otorgarles la palabra a sus representantes. Fueron invitados a exponer integrantes de la Asociación Civil Conductores Unidos, de Ra.Ta.Ca., de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y de otras entidades de taxis y remises.

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El primero en tomar la palabra fue Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que reúne a choferes de plataformas digitales. Para ese momento, ya había personas paradas los bancos del sector conocido como “la barra”, donde se ubican el público y los invitados durante las reuniones de comisión. El locutor del Cuerpo les pidió que tomaran asiento.

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“Vinimos a exponer nuestra perspectiva para tratar de ayudar a quienes integran esta comisión con algunos conceptos, ya que somos quienes realizamos el trabajo de campo. En primer lugar, creemos que debe haber mayor responsabilidad por parte de los concejales. No podemos seguir dilatando esta situación, que ya genera conflictos en la calle”, expresó Setzes.

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La tensión escaló cuando afirmó que “la actividad no es ilegal”. De inmediato, taxistas y remiseros comenzaron a responderle a los gritos, recordándole que las aplicaciones se encuentran prohibidas por ordenanza en el partido de General Pueyrredon.

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“La actividad fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos de la Argentina”, alcanzó a continuar Setzes antes de ser silbado, abucheado e insultado desde la barra.

Segundos después comenzaron los empujones y las agresiones verbales entre los asistentes. Los cruces enfrentaron a taxistas y remiseros por un lado, y a conductores de aplicaciones por el otro.

La violencia fue escalando durante varios minutos. Entre gritos e insultos, los trabajadores intercambiaron acusaciones relacionadas con la actividad, la competencia laboral y la normativa vigente. Guido García intentó ordenar la situación sin moverse de su silla, pero el conflicto continuó creciendo.

Segundos después, la pelea dejó de limitarse a la barra y se trasladó hacia el interior del recinto. Hubo empujones, forcejeos y golpes de puño incluso sobre las bancas de algunos concejales, en medio de una fuerte tensión que quedó registrada por la transmisión oficial del Concejo Deliberante.

Varios ediles intentaron intervenir para separar a los involucrados. Entre ellos, la concejal Vilma Baragiola elevó la voz para intentar calmar los ánimos, mientras que el concejal Marcelo Cardoso se ubicó en medio de los grupos enfrentados para evitar que la situación pasara a mayores. Otros ediles se retiraron, mientras que algunos permanecieron en sus lugares.

Los incidentes se extendieron durante varios minutos. Finalmente, en medio de nuevos gritos e insultos, García resolvió suspender la reunión de la comisión. La decisión también quedó registrada en la transmisión oficial, donde se escuchó que alguien le dijo al concejal: “Suspendé la sesión y la próxima poné más seguridad”.

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