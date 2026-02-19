Mar del Plata
Mar del Plata sufrió un fuerte sismo de 4.3
Vecinos de la zona sur de la ciudad dieron a conocer una especie de «sismo» que sacudió todo por unos segundos. Más tarde, se sumaron reportes de La Perla y Plaza Mitre.
Vecinos de distintos barrios de la zona sur de Mar del Plata reportaron una especie de temblor o «sismo» que se sintió en diferentes puntos como Faro Norte o Chapadmalal después de las 8 de este jueves.
«Fueron unos pocos segundos pero tembló todo«, aseguró Alejandro a 0223, a la vez que Dara comunicó: «Se sintió hace un rato, estamos trabajando y nos saltó el alerta en los celulares«. Si bien los primeros en darlo a conocer provenían de la zona sur (que es donde más fuerte se sintió), se sumaron noticias de La Perla y Plaza Mitre donde también hubo movimientos.
«Tembló la cama y toda la habitación, nadie lo asoció con un sismo», contó sorprendido otro lector, que al instante encontró el informe en Google, mientras que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó que se trató de un movimiento cercano a 4.3.
Especialistas confirmaron a este medio la situación: «Estamos dando asistencia a un edificio donde la gente se asustó. Hubo algún movimiento pero desde el continente», aclararon desde Defensa Civil, que están trabajando junto a Prefectura y el Servicio Meteorológico.
