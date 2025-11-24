Connect with us
Mar del Plata

Temporada de verano 2026: comienzan a regir las multas en Mar del Plata para quienes fumen en las playas

Según una ordenanza sancionada en 2022, a partir de diciembre próximo el municipio de General Pueyrredón deberá aplicar penalizaciones económicas para quienes consuman tabaco en balnearios privados y concesionados. De cuánto serán las sanciones
A partir de diciembre, la ciudad de Mar del Plata deberá implementar multas para quienes fumen fuera de las áreas autorizadas en las playas. Así lo indica una ordenanza sancionada en 2022 que establece la ampliación de los espacios costeros libres de humo y en cuya letra se establece que, al inicio de la temporada de verano 2025/2026 (el tercer año de vigencia), deben comenzar los controles y las aplicaciones de penalidades.

El objetivo principal de la regulación, que involucra técnicamente a todo el municipio de General Pueyrredón, es reducir el impacto sanitario del tabaco en zonas recreativas, limitar la contaminación por colillas en la arena y la costa y fomentar hábitos saludables durante la temporada turística.

La prohibición abarca balnearios privados y concesionados, Unidades Turísticas Fiscales bajo administración municipal, el Complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales. La norma también establece que el Ejecutivo municipal tiene la potestad de ampliar la restricción a playas públicas (todo el frente de playa es público), aunque esa decisión aún no ha sido oficializada.

