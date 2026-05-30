La peor noticia: hallaron sin vida el cuerpo de Agostina Vega

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El país entero estuvo en vilo durante una semana y la peor noticia llegó en la tarde de este sábado: Agostina Vega fue hallada sin vida en Córdoba, tras ser intensamente buscada por su familia, amigos e investigadores, por siete días. La menor de 14 años había desaparecido el sábado 23, pasadas las 22 horas.

Presuntamente engañada por Claudio Barrelier, exnovio y amigo de su madre, Melisa Heredia, la adolescente de 14 años les había avisado a sus amigas que tenía que hacerle una «sorpresa a su mamá» y que por ello tenía que «escaparse». Una vez fuera de su casa, el último rastro de la niña era su ingreso a la casa del único detenido en la causa. Ahora, la Justicia deberá modificar la carátula, ya que no sólo se trata de la sustracción y secuestro de una menor, sino que ahora hay un asesinato.

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