Las Flores
Florenses participaron de la competencia «Fiambalá Desert Trail»
La Secretaría de Deportes resalta la participación de los atletas de nuestra ciudad en la competencia Fiambalá Desert Trail, que se desarrolla en Catamarca.
Nuestros representantes tuvieron un muy buen rendimiento, logrando los siguientes resultados:
Sobre una distancia de 110 Km.: Agustín Gentilini (38° en le general, 33° en la general de caballeros y 7° en la categoría de 40 a 44 años, con un tiempo de 14h20m16seg); Abel Guaresti (47° en la general, 42° en la general de caballeros y 10° en la división de 40 a 44 años; 14h54m28seg) y Julieta Acosta (50° en la general, 7° en la general de damas y 3° en la categoría de 40 a 44 años).
Importante actuación de representantes locales en el Campus Juvenil y el Nacional de atletismo adaptado
Por otro lado, en 35 Km.: Diego Andino (64° en la general, 47° en la general de caballeros y 9° de 50 a 54 años; 5h53m39seg).
Mientras que en 20 Km.: Alejandro Andino (42° en la general, 38° en la general de caballeros y 3° en 50 a 54 años; 2h50m48seg) y Elsa López (60° en la general, 12° en la general de damas y 3° en 40 a 44 años; 3h00m59seg).
Cabe destacar que el evento es una de las competencias de trail running en desierto más desafiantes de Sudamérica, ya que los atletas deben transitar distintos formatos, incluyendo una exigente modalidad en etapas de 110 Km. y distancias nonstop de 50K, 35K y 20K, atravesando impactantes paisajes de dunas, montaña y antiguos senderos.
Durante cinco días, corredores de todo el mundo viven una experiencia única que combina deporte, naturaleza extrema y la identidad del oeste catamarqueño.
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