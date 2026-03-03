Connect with us
Las Flores

Importante actuación de representantes locales en el Campus Juvenil y el Nacional de atletismo adaptado

Los atletas Nehuen Santillán y Ambar Carballo, alumnos de la Escuela Municipal, fueron convocados para formar parte del Campus Juvenil que se llevó a cabo en la ciudad de Pergamino del 24 al 27 de febrero.
hace 5 horas

El grupo estuvo integrado por 30 atletas provenientes de 10 provincias del país, junto al staff técnico del Copar y entrenadores de distintas federaciones. En ese marco, la profesora Fernanda Negrete también fue convocada por Fadepac para desempeñarse en el área de lanzamientos.

Este proyecto impulsado por el Copar, por el que ya han pasado más de 400 atletas, tiene como objetivo detectar, desarrollar y acompañar a los futuros talentos del país, realizando un seguimiento integral de las jóvenes promesas del deporte adaptado.

Tras el campus, el sábado 28 se disputó el Torneo Nacional Infanto Juvenil, donde los representantes locales tuvieron una sobresaliente actuación:

  • Nehuen Santillán se consagró Campeón Nacional en lanzamiento de bala y lanzamiento de jabalina, en la categoría F38 Juvenil.
  • Ambar Carballo obtuvo Medalla de Bronce en salto en largo (categoría T20 Menor) y alcanzó el 4° puesto en los 100 metros.

De cara a lo que viene, próximamente se desarrollará en la ciudad de Neuquén el 4° Open Copar Internacional, donde participarán cinco atletas de nuestra ciudad, continuando así con el crecimiento y la proyección del atletismo adaptado florense a nivel nacional e internacional.

