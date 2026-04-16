Las Flores
Una ciudad mejor se construye entre todos
Más allá del hecho puntual, la situación deja una reflexión clara: una ciudad mejor se construye entre todos, no solo señalando los problemas, sino también canalizando los reclamos, generando diálogo y trabajando en conjunto entre vecinos, medios y organismos.
Una pequeña acción puede generar grandes resultados cuando existe comunicación y compromiso entre la comunidad y las instituciones. Un ejemplo de ello ocurrió en la mañana de hoy en Las Flores, donde un reclamo vecinal permitió resolver rápidamente una pérdida de agua en la vía pública.
Alrededor de las 7:30 de la mañana, una vecina se comunicó con el WhatsApp de Noticias Las Flores para advertir sobre una pérdida de agua en una calle del barrio Arturo Illia (129 viviendas) y solicitar la difusión del problema para que pudiera ser atendido.
Tras recibir el mensaje, el equipo del medio se contactó con el responsable local de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), quien de inmediato verificó la situación. En ese momento se constató que la denuncia formal aún no había sido registrada, por lo que el propio organismo procedió a dar de alta el reclamo y activar el protocolo correspondiente.
Rotura de un caño genera baja presión de agua en un sector de la ciudad
A partir de allí, se notificó a las cuadrillas para que se trasladaran hasta el lugar y realizaran la reparación. Gracias a la rápida intervención, antes del mediodía la pérdida ya había sido solucionada.
Más allá del hecho puntual, la situación deja una reflexión clara: una ciudad mejor se construye entre todos. No solo señalando los problemas, sino también canalizando los reclamos, generando diálogo y trabajando en conjunto.
La participación activa de los vecinos, el rol de los medios como puente de comunicación y la respuesta de los organismos responsables forman parte de una sinergia que permite mejorar la calidad de vida en la comunidad.
Porque, al fin y al cabo, Las Flores es un lugar para vivir, y cada acción que contribuya al bienestar común demuestra que cuando la comunidad se involucra y las instituciones responden, los problemas pueden resolverse más rápido y de manera más efectiva.
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