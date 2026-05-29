De tocar fondo a cruzar Los Andes corriendo: la increíble transformación de David Maciel

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En una nueva edición de La Mañana Más Vos por Urbana FM 92.7, Laura Lopardo conversó con Julio David Maciel, vecino de Las Flores, quien relató una profunda historia de superación personal que encontró en el running una herramienta para cambiar su vida.

Maciel contó que llegó al deporte en uno de los momentos más difíciles de su existencia. Con sobrepeso, atravesando distintas adicciones y sintiéndose sin rumbo, decidió dar un primer paso que terminaría cambiando todo.

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“Estaba muy perdido, en una oscuridad que no sabía cómo revertir. Llegué a pesar cerca de 120 kilos y tenía una vida que no me estaba gustando. Creo que Dios me mostró una luz al final del pasillo y era correr hacia esa luz”, expresó.

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Sin recursos para equipamiento deportivo ni experiencia previa, comenzó simplemente caminando y trotando por las calles de la ciudad. Lo que empezó como una necesidad se transformó en un hábito que le permitió recuperar su salud física y emocional.

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“Cada vez que volvía de correr me sentía un poquito mejor. Ese poquito mejor me duraba un rato y empecé a repetirlo todos los días”, recordó.

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Con el tiempo llegaron los cambios de hábitos, la pérdida de peso, la incorporación de entrenamientos más exigentes y la participación en competencias de larga distancia. Entre ellas, destacó sus experiencias en carreras de montaña y en el cruce de los Andes, una de las pruebas más exigentes del trail running sudamericano.

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Durante la entrevista, Maciel remarcó la importancia de la fe, la gratitud y la disciplina para sostener cualquier transformación.

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“La fe sin obras es muerta. Hay que creer, pero también actuar. Nada cambia mágicamente. Es un proceso y hay que dar un paso todos los días”, afirmó.

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Actualmente, con un peso saludable cercano a los 80 kilos, entrena de manera constante, combina running con trabajos de fuerza en el gimnasio y forma parte de grupos de corredores locales que impulsan la actividad física en la comunidad.

Además, destacó el valor de compartir su experiencia para ayudar a otras personas que atraviesan momentos difíciles.

“Si mi historia le sirve a alguien para empezar un cambio, ya vale la pena. Siempre hay una oportunidad para volver a empezar”, señaló.

La entrevista dejó un mensaje claro: más allá de los resultados deportivos, la verdadera carrera fue la que David Maciel ganó contra sus propios límites, demostrando que con perseverancia, fe y decisión es posible transformar la vida.

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