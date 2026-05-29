Un vecino de Ayacucho ganó casi 400 millones de pesos en la Quiniela Plus

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La fortuna llegó a Ayacucho y revolucionó a toda la ciudad. Un vecino ayacuchense ganó el pozo principal de la Quiniela Plus y se llevó una suma millonaria que asciende a $386.916.008.

Según trascendió, el afortunado apostador decidió mantener su identidad en reserva, aunque la noticia rápidamente generó repercusión entre vecinos y clientes habituales de la agencia donde se realizó la jugada.

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El boleto ganador fue vendido en la agencia ubicada en la esquina de Avenida Miguens e Yrigoyen, que por estas horas se convirtió en el centro de todas las miradas.

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El importante premio corresponde al pozo principal de la Quiniela Plus, uno de los juegos más populares de azar en la provincia de Buenos Aires.

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La noticia despertó sorpresa y alegría en la comunidad, donde muchos ya hablan del “golpe de suerte” que cambió la vida de una familia ayacuchense.

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