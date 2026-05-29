Ayacucho
Un vecino de Ayacucho ganó casi 400 millones de pesos en la Quiniela Plus
La fortuna llegó a Ayacucho y revolucionó a toda la ciudad. Un vecino ayacuchense ganó el pozo principal de la Quiniela Plus y se llevó una suma millonaria que asciende a $386.916.008.
Según trascendió, el afortunado apostador decidió mantener su identidad en reserva, aunque la noticia rápidamente generó repercusión entre vecinos y clientes habituales de la agencia donde se realizó la jugada.
El boleto ganador fue vendido en la agencia ubicada en la esquina de Avenida Miguens e Yrigoyen, que por estas horas se convirtió en el centro de todas las miradas.
Histórico premio: un vecino de San Miguel del Monte ganó casi 190 millones en la Quiniela Plus
El importante premio corresponde al pozo principal de la Quiniela Plus, uno de los juegos más populares de azar en la provincia de Buenos Aires.
La noticia despertó sorpresa y alegría en la comunidad, donde muchos ya hablan del “golpe de suerte” que cambió la vida de una familia ayacuchense.
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