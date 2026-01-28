Histórico premio: un vecino de San Miguel del Monte ganó casi 190 millones en la Quiniela Plus

Connect with us
Un apostador local acertó los ocho números del sorteo N° 12.672 y se repartió un pozo superior a los 383 millones con otro jugador de Los Hornos, La Plata. Cada uno se llevó $189.761.146.
La suerte sonrió a un vecino de San Miguel del Monte, quien se convirtió en uno de los grandes ganadores de la noche tras acertar los ocho números del sorteo N° 12.672 de la Quiniela Plus, organizada por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

El ticket apostado en una agencia local resultó ganador del pozo millonario, que alcanzó los $383.355.851. Como hubo dos boletos acertantes –el otro jugado en la agencia “Revancha” de Los Hornos, partido de La Plata–, el premio se dividió en partes iguales, otorgando a cada afortunado la suma de $189.761.146.

Nos pone muy felices saber que un apostador haya ganado en nuestra agencia”, expresó uno de los titulares de la agencia, visiblemente emocionado por el impacto que este premio tiene en la comunidad.

Este golpe de suerte se suma a otros casos recientes en la provincia donde la Quiniela Plus ha entregado fortunas millonarias, cambiando la vida de sus ganadores de un día para el otro. El juego, que requiere acertar 8 números entre los 20 extraídos, continúa siendo uno de los más atractivos para los apostadores bonaerenses por sus elevados pozos acumulados.

