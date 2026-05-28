Las Flores
Más de 130 kits de semillas ya fueron entregados a familias florenses a través del programa “Tu Huerta”
En el marco del Programa Municipal “Tu Huerta”, durante la presente campaña ya fueron entregados más de 130 kits con semillas de estación destinadas a familias y vecinos de la comunidad florense.
La iniciativa impulsada por el Municipio tiene como objetivo promover la producción de huertas familiares, fomentando la alimentación saludable, el autoconsumo y el fortalecimiento de prácticas sustentables en los hogares del distrito.
Asimismo, se informó que actualmente el único punto de entrega disponible para retirar las semillas es el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares, ubicado en calle 25 de Mayo y Av. Del Oeste.
Municipio y cooperativas locales avanzan en una agenda de trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo de Las Flores
Desde el Municipio continúan acompañando este tipo de programas que incentivan la producción local y el desarrollo de huertas en cada hogar florense, promoviendo además hábitos saludables y el cuidado del ambiente.
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