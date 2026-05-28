Más de 130 kits de semillas ya fueron entregados a familias florenses a través del programa “Tu Huerta”

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En el marco del Programa Municipal “Tu Huerta”, durante la presente campaña ya fueron entregados más de 130 kits con semillas de estación destinadas a familias y vecinos de la comunidad florense.

La iniciativa impulsada por el Municipio tiene como objetivo promover la producción de huertas familiares, fomentando la alimentación saludable, el autoconsumo y el fortalecimiento de prácticas sustentables en los hogares del distrito.

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Asimismo, se informó que actualmente el único punto de entrega disponible para retirar las semillas es el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares, ubicado en calle 25 de Mayo y Av. Del Oeste.

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Desde el Municipio continúan acompañando este tipo de programas que incentivan la producción local y el desarrollo de huertas en cada hogar florense, promoviendo además hábitos saludables y el cuidado del ambiente.

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