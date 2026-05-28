Fabiana Caputo integrará el nuevo Consejo Directivo de la FEB tras el congreso realizado en La Plata

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En ese marco, Liliana Olivera fue ratificada como presidenta de la FEB y estará acompañada en la vicepresidencia por Ezequiel Majul. Además, Santiago Gómez asumirá como secretario y Nadia Malvestiti ocupará el cargo de tesorera.

Dentro de la conformación del nuevo Consejo Directivo de la entidad fue elegida la docente florense Fabiana Caputo, quien asumirá funciones junto a Maximiliano Giménez, de Presidente Perón; Claudia Blanco, de Arrecifes; Verónica Mellado, de General Pinto; Mercedes Maestrutti, de Nueve de Julio; y Andrea Brunatti, de Mar Chiquita.

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La designación de Caputo representa una importante presencia de Las Flores dentro de la conducción provincial de la Federación, en una etapa en la que el gremio continuará trabajando en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación bonaerense.

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