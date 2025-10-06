Las Flores
El Frente de Unidad Docente Bonaerense realizará una jornada de protesta este miércoles
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció la convocatoria a una Jornada de Protesta para el próximo martes 8 de octubre, en el marco de la continuidad de las acciones gremiales contra lo que califican como “el recorte salarial y el ajuste que impone el Gobierno Nacional”.
Según informaron, la medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema educativo a raíz de la falta de financiamiento y el desmantelamiento de distintos programas nacionales.
Entre los principales reclamos del Frente se destacan:
- Restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
- Defensa de los fondos nacionales para el IPS (Instituto de Previsión Social).
- Sostenimiento de todas las partidas destinadas a Educación.
- Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
- Rechazo al Presupuesto 2026.
- Nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.
Desde el FUDB expresaron que la jornada del martes será una instancia de reclamo y visibilización en las plazas públicas de cada distrito, reafirmando su compromiso con la defensa de la Educación Pública y de los derechos de las y los trabajadores de la educación.
La convocatoria está impulsada por los gremios que integran el Frente: AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA.
