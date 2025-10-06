Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El Frente de Unidad Docente Bonaerense realizará una jornada de protesta este miércoles

Las Flores

El Frente de Unidad Docente Bonaerense realizará una jornada de protesta este miércoles

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció la convocatoria a una Jornada de Protesta para el próximo martes 8 de octubre, en el marco de la continuidad de las acciones gremiales contra lo que califican como “el recorte salarial y el ajuste que impone el Gobierno Nacional”.

Según informaron, la medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema educativo a raíz de la falta de financiamiento y el desmantelamiento de distintos programas nacionales.

Entre los principales reclamos del Frente se destacan:

Te puede interesar:

Jubilado de Mar del Plata ganó más de $300 millones en la Quiniela Plus: «Realmente lo necesitaba»

  • Restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
  • Defensa de los fondos nacionales para el IPS (Instituto de Previsión Social).
  • Sostenimiento de todas las partidas destinadas a Educación.
  • Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
  • Rechazo al Presupuesto 2026.
  • Nueva Ley de Financiamiento Educativo.
  • Financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.

Desde el FUDB expresaron que la jornada del martes será una instancia de reclamo y visibilización en las plazas públicas de cada distrito, reafirmando su compromiso con la defensa de la Educación Pública y de los derechos de las y los trabajadores de la educación.

La convocatoria está impulsada por los gremios que integran el Frente: AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.