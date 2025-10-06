El Frente de Unidad Docente Bonaerense realizará una jornada de protesta este miércoles

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció la convocatoria a una Jornada de Protesta para el próximo martes 8 de octubre, en el marco de la continuidad de las acciones gremiales contra lo que califican como “el recorte salarial y el ajuste que impone el Gobierno Nacional”.

Según informaron, la medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema educativo a raíz de la falta de financiamiento y el desmantelamiento de distintos programas nacionales.

Entre los principales reclamos del Frente se destacan:

Restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

(Fondo Nacional de Incentivo Docente). Defensa de los fondos nacionales para el IPS (Instituto de Previsión Social).

(Instituto de Previsión Social). Sostenimiento de todas las partidas destinadas a Educación.

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Rechazo al Presupuesto 2026.

Nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.

Desde el FUDB expresaron que la jornada del martes será una instancia de reclamo y visibilización en las plazas públicas de cada distrito, reafirmando su compromiso con la defensa de la Educación Pública y de los derechos de las y los trabajadores de la educación.

La convocatoria está impulsada por los gremios que integran el Frente: AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA.