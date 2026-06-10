Las Flores
El Intendente Blanstein viajará a La Plata para agilizar la resolución respecto de lo ocurrido en el sorteo de las 110 viviendas
El municipio realizó las presentaciones oficiales y aguarda el inminente dictamen de los organismos.
La Municipalidad de Las Flores informa que, en continuidad con las acciones que viene desarrollando el intendente Fabián Blanstein desde el pasado jueves 4 de junio, se ha concretado la presentación formal de las respectivas notas en las cuales se expone lo ocurrido en el sorteo y se solicitan instrucciones para la resolución del tema, ante las autoridades del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, del Instituto de la Vivienda – I.V.B.A. y de la Escribanía General de Gobierno, todos organismos provinciales.
El contenido de estas misivas, que ya había sido adelantado vía contacto telefónico el viernes 5 de junio, originó la formación de expedientes administrativos en las citadas dependencias.
Asimismo, se envió a estas entidades provinciales material audiovisual de los distintos momentos del desarrollo del sorteo público, para colaborar en la toma de las decisiones que se evalúen.
Blanstein presentó ante la provincia las tres notas formales por el error en el sorteo de las 110 viviendas
El intendente Blanstein mantiene contacto permanente, a la espera del dictamen legal y la resolución inminente de las áreas mencionadas del Gobierno de la Provincia.
Con la firme intención de seguir bien de cerca este tema tan trascendente para nuestra comunidad y acelerar las soluciones respectivas, el intendente municipal viajará mañana a la ciudad de La Plata, lugar donde mantendrá un encuentro con los funcionarios responsables.
Adjuntamos al presente comunicado las notas elevadas al gobierno provincial.
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