Una vecina pidió empatía tras el error en el sorteo de viviendas: «Los que jamás van a hacer una choza para el pueblo son los que fogonean a la gente vulnerable»

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En medio del debate generado por el error en el sorteo de preadjudicación de 110 viviendas, una vecina de Las Flores que vivió en carne propia la experiencia de esperar una vivienda en un sorteo salió a pedir empatía y paciencia, y no dudó en apuntar contra quienes, según ella, aprovechan la situación para agitar a las familias afectadas.

Natalia Morales lo vivió en 2011. Aquel día, en el Teatro Español, 50 familias se fueron con las manos vacías. Ella tuvo suerte. Y desde ese lugar habló. «Pasé por tener que estar sentada temblando de nervios y emoción, rogando a Dios ser yo la beneficiada en un sorteo por una casa. ¿Saben lo que es eso? Solo el que lo pasó puede explicarlo», escribió en su Facebook, en un mensaje que se viralizó rápidamente entre los vecinos.

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Con esa experiencia como punto de partida, pidió que nadie opine desde la comodidad sin ponerse en el lugar de las familias que hoy están atravesando la angustia, tanto las preadjudicadas que temen perder su lugar como las 139 que quedaron fuera por el error en la bolilla. «Calentitos, sentados en el mejor sillón que existe en el mercado, sin tener un poquito de empatía, sin saber por la angustia y desesperación que están sintiendo tanto los preadjudicatarios como los que quedaron fuera del sorteo», señaló.

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Sobre el error en sí, fue clara y directa. «Fue un error. ¿Nadie se equivocó nunca en su trabajo? Están buscando una solución, esto se va a solucionar», escribió, pidiendo paciencia mientras el municipio y el gobierno provincial trabajan en una salida para los damnificados.

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Pero el párrafo que más repercusión generó fue el que apuntó directamente a quienes salieron a agitar el tema en redes con intención política. «Los caras rotas de los libertarios que jamás, jamás, jamás van a hacer una choza para el pueblo son los que fogonean a la gente que está vulnerable ante esta situación», escribió Natalia, y cerró con un mensaje para quienes critican desde afuera: «Dejen trabajar, esperen, tengan paciencia.»

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