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Las Fénix se consagraron campeonas del Torneo de Newcom tras una brillante actuación en el CEF N° 6

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Las Fénix se consagraron campeonas del Torneo de Newcom tras una brillante actuación en el CEF N° 6

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La categoría +40 femenino de “Los Fénix” se adjudicó el Torneo de Newcom que se disputó el fin de semana en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6.

El elenco que dirige el profesor Aldo Tobio y que pertenece a la Secretaría de Deportes, realizó un impecable certamen con pasajes de muy buen juego, venciendo en la final 2 a 1 a Juntaditas de Daireaux.

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