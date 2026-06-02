Las Flores
Las Fénix se consagraron campeonas del Torneo de Newcom tras una brillante actuación en el CEF N° 6
La categoría +40 femenino de “Los Fénix” se adjudicó el Torneo de Newcom que se disputó el fin de semana en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6.
El elenco que dirige el profesor Aldo Tobio y que pertenece a la Secretaría de Deportes, realizó un impecable certamen con pasajes de muy buen juego, venciendo en la final 2 a 1 a Juntaditas de Daireaux.
“Los Fénix” campeones y clasificación al Torneo Argentino de Newcom
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Un joven policía de General Belgrano murió ahogado mientras pescaba en el Canal 15
Día del Bombero Voluntario: homenaje a quienes eligen servir sin pedir nada a cambio
Se espera un invierno más lluvioso en la mayoría de los distritos de la provincia
Naira Garay y Francisco Menéndez volvieron a destacarse en Rosario y dejaron a Las Flores en lo más alto del TaeKwon-Do OIAT
Argentina ya entrena en Kansas: así arrancó la defensa de la corona
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
Deporteshace 7 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 7 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras