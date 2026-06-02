Las Flores
Se espera un invierno más lluvioso en la mayoría de los distritos de la provincia
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya existe un 60% de probabilidad de condiciones “Niño” y se espera que la tendencia aumente.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyectó que en el próximo trimestre, que incluye gran parte del invierno, existe probabilidad de ocurrencia de precipitaciones superiores a las normales en la mitad del país y en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires.
De la mano del fenómeno de “El Niño”, para los meses de junio, julio y agosto, que comprenden prácticamente todo el invierno, se vaticina un periodo más cálido y lluvioso de lo normal. En ese sentido, existe un 60% de probabilidad de desarrollo de esta fase cálida.
Algunos expertos consideran que hacia la primavera las chances treparán al 80% y hasta ya se ha hablado de un “Súper Niño”, por la eventualidad de que sus efectos sean superiores a lo habitual.
Alerta por tormentas: en Las Flores ya cayeron 55 mm
En lo que respecta al pronóstico trimestral, las temperaturas se ubicarán por encima de lo habitual en toda la provincia de Buenos Aires. Y puntualmente el informe al que accedió Agencia DIB muestra que en la franja vertical que limita con la provincia de La Pampa y algunos municipios más al sur hasta Tres Arroyos, el termómetro podría marcar, inclusive, algunos grados más.
En el reparto de matices dentro del calentamiento climático del territorio, ese área aparece con un 45% a 50% de probabilidad de que las temperaturas sean superiores a lo normal para la época.
Las lluvias para el invierno
En cuanto a las lluvias, los mayores valores por encima de lo habitual aparecen en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con un 50% de chances de que así ocurra, e igual situación se aprecia en Corrientes y Misiones.
Mientras que la parte norte de PBA tiende a tener precipitaciones dentro de lo normal, en la mayoría de los municipios las lluvias dirán presente en más de una jornada. Lo “normal” para estos meses son unos 150 milímetros por mes para esta época del año.
Vale remarcar, no obstante, que el pronóstico trimestral del SMN no indica valores de precipitaciones proyectadas ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Debe tenerse en cuenta además que las previsiones climáticas se refieren a condiciones promedio en grandes extensiones geográficas durante un período y no contemplan detalles de los eventos de escala intra-estacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor, bloqueos y otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura (todos ellos de corta duración).
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