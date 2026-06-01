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Las Flores se suma a una nueva movilización nacional de Ni Una Menos

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Las Flores se suma a una nueva movilización nacional de Ni Una Menos

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Este martes 3 de junio, la ciudad de Las Flores será parte de una nueva jornada nacional de movilización bajo la consigna “Ni Una Menos”, en el marco de las actividades que se desarrollarán en distintos puntos del país para reclamar el fin de la violencia de género y exigir políticas públicas de prevención y acompañamiento.

La convocatoria local es impulsada por el colectivo Mujeres Autoconvocadas, que invita a la comunidad a concentrarse a las 18:30 horas en el Obelisco de la ciudad. Desde allí se realizará una marcha hacia Plaza Mitre, donde se desarrollarán las actividades previstas para la jornada.

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La fecha recuerda el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, nacido el 3 de junio de 2015 tras una multitudinaria movilización que marcó un punto de inflexión en la visibilización de los femicidios y las distintas formas de violencia ejercidas contra mujeres y diversidades en Argentina.

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A once años de aquella histórica manifestación, organizaciones sociales, colectivos feministas y vecinos volverán a reunirse en diferentes ciudades del país para renovar el reclamo de una sociedad libre de violencias y reafirmar la consigna que dio origen al movimiento: “Vivas nos queremos”.

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En Las Flores, las organizadoras destacaron la importancia de sostener estos espacios de encuentro y reflexión, convocando a toda la comunidad a participar de una jornada que busca mantener vigente el reclamo por igualdad, derechos y justicia.

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La concentración comenzará a las 18:30 horas en el Obelisco y culminará en Plaza Mitre, en una actividad que se desarrollará en simultáneo con movilizaciones previstas en distintos puntos de la Argentina.

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