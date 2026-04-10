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La CGT anunció una marcha en contra del Gobierno a Plaza de Mayo el 30 de abril

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Capital Federal

La CGT anunció una marcha en contra del Gobierno a Plaza de Mayo el 30 de abril

Será a las 15 horas en la previa del Día del Trabajador. También harán una celebración religiosa en conmemoración al papa Francisco.
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La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció esta tarde que hará una marcha a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15. Es en vísperas del Día del Trabajador. Además, habrá una celebración religiosa para recordar al papa Francisco.

“Hemos decidido, en conmemoración por el Día del Trabajador, hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril. a las 15, en la que se va a realizar también una celebración religiosa recordando al Papa Francisco”, anunció Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera.

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En cuanto a las consignas, anticipó que en la movilización la CGT va a “reclamar por el estado actual de la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”.

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Qué analizó la CGT

Sola explicó que durante la reunión del Consejo Directivo, la CGT “hizo un análisis de la realidad sociolaboral y económica” y advirtió que “en cada una de las actividades se atraviesa una fuerte pérdida de poder adquisitivoendeudamiento familiar que ha aumentado, y pérdida de trabajo y crecimiento del desempleo”.

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También puso el foco en la discusión salarial y afirmó que “es importante la defensa irrestricta de que cada gremio pueda tener libertad en la negociación de salarios”. En esa línea, cuestionó que “las paritarias necesitan ser homologadas y discutidas en la forma en que se están tratando”, y denunció que “el Gobierno está poniendo un techo por debajo de la inflación promedio”.

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Además, señaló que “el malestar y el malhumor que está circulando es porque los trabajadores no llegan a fin de mes” y consideró que “la gente está padeciendo el ajuste brutal de este Gobierno”, en un contexto que definió como “una estanflación”.

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En ese contexto, confirmó que todos los gremios “están preparando sus pedidos de paritarias” y advirtió que “hay una suerte de posición extorsiva en la que suele plantearse en la mesa de negociación ‘o se mantienen los puestos de trabajo o se aumentan los salarios’, y eso está pasando”.

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“Para los salarios que tienen pérdida de poder adquisitivo, que son todos hoy en la Argentina, paritarias libres”, reclamó.

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