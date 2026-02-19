Las Flores
El paro convocado por la CGT tendrá impacto en Las Flores
La medida de fuerza dispuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, también se sentirá en la ciudad de Las Flores.
En las últimas horas se confirmó la adhesión de gremios docentes, bancarios y de la salud, por lo que se verán afectadas distintas actividades durante la jornada. Asimismo, se sumarán al paro los trabajadores nucleados en SOSBA —gremio al que pertenecen los empleados de ABSA— y el Sindicato de Luz y Fuerza, que representa a trabajadores de la Cooperativa Eléctrica. En estos casos, no habrá atención en las oficinas administrativas ni en las cajas de cobro.
En cuanto al ámbito municipal, desde el Departamento Ejecutivo informaron que se respetará la decisión de aquellos agentes que opten por concurrir a sus puestos de trabajo con normalidad. No obstante, se remarcó que estarán garantizados los servicios esenciales.
La CGT Regional Las Flores convoca a reunión en Plaza Mitre para debatir la Reforma Laboral
Si bien la medida fue convocada sin movilización, se estima que numerosos ciudadanos podrían trasladarse al Congreso para manifestarse en protesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.
De esta manera, el paro nacional tendrá su correlato local, con distintos sectores que harán oír su postura frente a la reforma laboral en debate.
