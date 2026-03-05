Capital Federal
Financiamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado
La resolución fue aprobada por unanimidad en la asamblea general docente. El texto votado establece una escalada del plan de lucha que incluye paros, movilizaciones regionales y federales, cortes, permanencias en facultades y colegios, y la convocatoria a una eventual huelga general universitaria.
Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron iniciar un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo. La medida fue votada en asamblea por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago de un aumento salarial del 51% que, aseguran, el Gobierno mantiene adeudado.
Según informó la AGD-UBA, el 51% que piden como recomposición salarial surge de la diferencia entre los aumentos otorgados por el Gobierno sin convocatoria a paritarias y la inflación acumulada. En esa línea, la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado por el Congreso, establecía que los salarios y los gastos de funcionamiento debían actualizarse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El conflicto se agravó luego de que el presidente Javier Milei vetara la norma. Sin embargo, el veto fue posteriormente rechazado en ambas cámaras, ratificando la vigencia de la ley.
La resolución fue aprobada por unanimidad en la asamblea general docente. El texto votado establece una escalada del plan de lucha que incluye paros, movilizaciones regionales y federales, cortes, permanencias en facultades y colegios, y la convocatoria a una eventual huelga general universitaria.
“No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente. Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones. Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y la universidad pública”, señala la resolución.
El paro convocado por la CGT tendrá impacto en Las Flores
La asamblea sesionó bajo la presidencia honoraria de los «Trabajadores de Fate en lucha» que mantienen un acampe en las puertas de la fábrica en defensa de los puestos de trabajo desde hace más de 10 días. Además, Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan se acercó a la asamblea y llamó a acompañar a los trabajadores del hospital que luchan contra los intentos de cesantías, suspensiones y persecución del gobierno de Milei.
Fuente: Agencia DIB
Choque entre un auto y una moto en San Martín y Rivadavia: un hombre fue trasladado al hospital
Edicto BELTRE MONTERO, ESMERALDA MARIBEL s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA
La Escuela N°13 de Pardo inició el ciclo lectivo 2026 con su edificio totalmente remodelado
Casa Sampietro ofrece en Las Flores su nueva tarjeta VISA internacional con beneficios exclusivos
La Provincia rescata Letras del Tesoro por más de $265.862 millones
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras