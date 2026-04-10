Las Flores
Educación superior en crecimiento: el Municipio fortalece vínculos con la UBA para futuras diplomaturas
Desde la Municipalidad se continúan realizando gestiones para generar nuevas propuestas de educación superior que puedan dictarse en nuestra ciudad.
En este marco, el intendente Fabián Blanstein; la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez; y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini, mantuvieron una reunión con el subsecretario de Diplomaturas y Capacitaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Hernán Piotti López, entre otras autoridades.
En la reunión, se manifestó el compromiso para desarrollar Cursos de Capacitación; Trabajos de Investigación; Asistencia Técnica; Asesoramiento técnico y otras actividades, así como también la tramitación de Convenios Marco y Especifico entre las instituciones.
Las Flores recibirá más de $670 millones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal
Estas acciones son de importancia dado que permitirán la posterior apertura de Diplomaturas para la formación en metodologías y tecnologías, al fin de fortalecer los equipos dedicados a la actividad alcanzada en el ámbito del distrito y la región.
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Un principio de incendio originado durante tareas de soldadura en un techo fue sofocado a tiempo y sin consecuencias
Facundo Pier brilló en “Es Mi Sueño” y obtuvo las cuatro luces verdes del jurado
Hoy comienza la feria “El Mercader”: tres días con todos los artistas confirmados, feria y gastronomía
Las Flores recibirá más de $670 millones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal
La carne subió 10,6% en marzo y casi 70% en los últimos doce meses
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras