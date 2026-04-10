Educación superior en crecimiento: el Municipio fortalece vínculos con la UBA para futuras diplomaturas

Publicidad

Desde la Municipalidad se continúan realizando gestiones para generar nuevas propuestas de educación superior que puedan dictarse en nuestra ciudad.

En este marco, el intendente Fabián Blanstein; la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez; y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini, mantuvieron una reunión con el subsecretario de Diplomaturas y Capacitaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Hernán Piotti López, entre otras autoridades.

Publicidad

En la reunión, se manifestó el compromiso para desarrollar Cursos de Capacitación; Trabajos de Investigación; Asistencia Técnica; Asesoramiento técnico y otras actividades, así como también la tramitación de Convenios Marco y Especifico entre las instituciones.

Publicidad

Estas acciones son de importancia dado que permitirán la posterior apertura de Diplomaturas para la formación en metodologías y tecnologías, al fin de fortalecer los equipos dedicados a la actividad alcanzada en el ámbito del distrito y la región.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota? Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero. Seguir canal

Publicidad