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Educación superior en crecimiento: el Municipio fortalece vínculos con la UBA para futuras diplomaturas

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Educación superior en crecimiento: el Municipio fortalece vínculos con la UBA para futuras diplomaturas

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Desde la Municipalidad se continúan realizando gestiones para generar nuevas propuestas de educación superior que puedan dictarse en nuestra ciudad.

En este marco, el intendente Fabián Blanstein; la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez; y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini, mantuvieron una reunión con el subsecretario de Diplomaturas y Capacitaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Hernán Piotti López, entre otras autoridades.

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En la reunión, se manifestó el compromiso para desarrollar Cursos de Capacitación; Trabajos de Investigación; Asistencia Técnica; Asesoramiento técnico y otras actividades, así como también la tramitación de Convenios Marco y Especifico entre las instituciones.

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Estas acciones son de importancia dado que permitirán la posterior apertura de Diplomaturas para la formación en metodologías y tecnologías, al fin de fortalecer los equipos dedicados a la actividad alcanzada en el ámbito del distrito y la región.

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