Las Flores
Desde este viernes podrá consultarse el listado para el sorteo de las 110 viviendas
La Municipalidad de Las Flores informó que desde este viernes 29 de mayo estarán disponibles los listados provisorios de personas habilitadas para participar del sorteo de las 110 viviendas. También se podrá consultar online el número asignado para el sorteo previsto el 4 de junio.
La Municipalidad de Las Flores informó que desde este viernes 29 de mayo estarán disponibles para consulta pública los listados de personas que participarán en el sorteo de las 110 viviendas.
La información fue dada a conocer a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Gobierno, indicando que los listados podrán consultarse en formato papel, de 8 a 14 horas, en distintos puntos de la ciudad.
Los vecinos podrán acercarse al Palacio Municipal, ubicado en Av. San Martín y Pasaje Papa Francisco; a la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante, en Av. Rivadavia 421; a la Secretaría de Desarrollo Humano, en Av. San Martín 479; y al Área de Regularización Dominial, en Av. San Martín 480.
Fabián Blanstein confirmó que el 4 de Junio se realizará el sorteo público de las viviendas
Desde el Municipio aclararon que se trata de un listado provisorio y que las personas que detecten errores o necesiten realizar correcciones podrán presentar su solicitud en la Dirección de Regularización Dominial hasta el miércoles 3 de junio.
Además, durante la jornada del viernes también estará habilitado en la página oficial del municipio, Municipalidad de Las Flores, un apartado específico para que quienes se inscribieron puedan consultar su número de sorteo.
El sorteo se realizará el próximo 4 de junio y será transmitido oficialmente a través de las redes sociales del Municipio y medios de comunicación locales. Del procedimiento participarán autoridades del Instituto de la Vivienda y de la Escribanía General de Gobierno, con el objetivo de garantizar transparencia en todo el proceso.
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Detuvieron a un hombre de 72 años acusado de abuso sexual en Las Flores
Desde este viernes podrá consultarse el listado para el sorteo de las 110 viviendas
Fabiana Caputo integrará el nuevo Consejo Directivo de la FEB tras el congreso realizado en La Plata
Extienden la bonificación del 25% extra en las tarifas de gas a hogares que mantienen los subsidios
Más de 130 kits de semillas ya fueron entregados a familias florenses a través del programa “Tu Huerta”
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
Deporteshace 7 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 7 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras