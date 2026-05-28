Desde este viernes podrá consultarse el listado para el sorteo de las 110 viviendas

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La Municipalidad de Las Flores informó que desde este viernes 29 de mayo estarán disponibles para consulta pública los listados de personas que participarán en el sorteo de las 110 viviendas.

La información fue dada a conocer a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Gobierno, indicando que los listados podrán consultarse en formato papel, de 8 a 14 horas, en distintos puntos de la ciudad.

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Los vecinos podrán acercarse al Palacio Municipal, ubicado en Av. San Martín y Pasaje Papa Francisco; a la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante, en Av. Rivadavia 421; a la Secretaría de Desarrollo Humano, en Av. San Martín 479; y al Área de Regularización Dominial, en Av. San Martín 480.

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Desde el Municipio aclararon que se trata de un listado provisorio y que las personas que detecten errores o necesiten realizar correcciones podrán presentar su solicitud en la Dirección de Regularización Dominial hasta el miércoles 3 de junio.

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Además, durante la jornada del viernes también estará habilitado en la página oficial del municipio, Municipalidad de Las Flores, un apartado específico para que quienes se inscribieron puedan consultar su número de sorteo.

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El sorteo se realizará el próximo 4 de junio y será transmitido oficialmente a través de las redes sociales del Municipio y medios de comunicación locales. Del procedimiento participarán autoridades del Instituto de la Vivienda y de la Escribanía General de Gobierno, con el objetivo de garantizar transparencia en todo el proceso.

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