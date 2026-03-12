Blanstein anunció la entrega de 110 viviendas mediante sorteo público tras el análisis de 1.300 encuestas sociales

En el marco de la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, el intendente interino Fabián Blanstein brindó detalles sobre el avance de distintos proyectos habitacionales en la ciudad y anunció que se realizará la entrega de 110 viviendas destinadas a familias florenses.

Según explicó el jefe comunal durante su discurso, la adjudicación se realizará mediante un sorteo público y con total transparencia, luego de haberse realizado 1.300 encuestas sociales para evaluar la situación de las familias que aspiran a acceder a una vivienda.

En relación al estado de las obras, Blanstein informó que 38 viviendas se encuentran con un 99% de ejecución, mientras que otras 72 presentan un avance del 90%, lo que marca un importante progreso en el desarrollo habitacional del municipio.

Además, el mandatario detalló que estos proyectos incluyen importantes trabajos de infraestructura, entre ellos más de 3.500 metros de pavimento, redes de cloacas y gas, lo que permitirá extender los servicios a zonas aledañas y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El anuncio formó parte del repaso de gestión realizado durante la apertura del período legislativo, donde el Ejecutivo municipal presentó los principales ejes de trabajo y los avances en materia de obras públicas y desarrollo urbano.