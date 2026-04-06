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Regresa la Feria El Mercader a Las Flores con tres días de música en vivo, gastronomía y entrada gratuita

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Regresa la Feria El Mercader a Las Flores con tres días de música en vivo, gastronomía y entrada gratuita

Durante los días 10, 11 y 12 de abril, la ciudad de Las Flores volverá a vivir una propuesta que combina gastronomía, emprendedores y espectáculos en vivo: la Feria El Mercader.
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El evento se desarrollará en el Parque Plaza Montero, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de food trucks, patio cervecero, artesanos, microemprendedores, juegos infantiles y una destacada grilla artística.

En el escenario principal se presentarán reconocidas bandas y artistas que le pondrán música a cada jornada. El viernes 10 será el turno de Jóvenes Musiqueros, el sábado 11 llegará The Palmers y el cierre, el domingo 12, estará a cargo de Tambo Tambo.

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La entrada será libre y gratuita, lo que convierte a esta propuesta en una excelente opción para disfrutar en familia o con amigos durante todo el fin de semana.

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Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse y ser parte de este evento que promete música, sabores y entretenimiento para todas las edades.

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