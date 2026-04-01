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Iara González se destacó en el Pre Baradero 2026

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Iara González se destacó en el Pre Baradero 2026

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La joven florense Iara González obtuvo el tercer puesto en la final del certamen nacional Pre Baradero 2026, que se disputó días pasados en la ciudad homónima.

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En el rubro Malambo Sureño Femenino y en representación de la Escuela Ballet Gaucho Formación de Bailarines y Malambistas, a bailarina folclórica de nuestra ciudad fue premiada en su actuación por un jurado importante.

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Antes, Iara González había logrado la clasificación a esta instancia de Baradero, cuando resultó ganadora en Alberti, donde también demostró sus cualidades arriba del escenario.

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