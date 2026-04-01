Las Flores
Iara González se destacó en el Pre Baradero 2026
La joven florense Iara González obtuvo el tercer puesto en la final del certamen nacional Pre Baradero 2026, que se disputó días pasados en la ciudad homónima.
En el rubro Malambo Sureño Femenino y en representación de la Escuela Ballet Gaucho Formación de Bailarines y Malambistas, a bailarina folclórica de nuestra ciudad fue premiada en su actuación por un jurado importante.
Antes, Iara González había logrado la clasificación a esta instancia de Baradero, cuando resultó ganadora en Alberti, donde también demostró sus cualidades arriba del escenario.
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La escuela de danzas Estilo Gaucho es un espacio social cultural de nuestra ciudad dirigido por los profesores Sabrina Ocampo y Diego Rodríguez.
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