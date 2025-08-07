Las Flores
Ritmo, reciclaje y cultura: Las clases de Bombo y Eco Folk llegaron a los Centros de Promoción Comunitaria
Con el objetivo de descentralizar las actividades culturales que tradicionalmente se desarrollan en la sede de Av. General Paz 570, desde el año pasado se vienen realizando clases de Bombo y Eco Folk en distintos Centros de Promoción Comunitaria de nuestra ciudad.
Estas propuestas permiten acercar el arte y la música a familias y comunidades de diferentes barrios, promoviendo la participación activa de niños y niñas en una experiencia que conjuga ritmo, aprendizaje y conciencia ambiental.
La actividad está a cargo de la profesora Camila Carabajal, reconocida por su trayectoria en el ámbito de la percusión, quien no solo enseña técnicas musicales, sino que también introduce a los participantes en el armado y construcción de instrumentos con materiales reciclados, generando una fuerte conexión entre lo artístico y lo sustentable.
El proyecto, convertido en realidad, propone jornadas que integran:
- Capacitación en percusión folclórica.
- Selección y reutilización de residuos.
- Conocimiento sobre instrumentos musicales autóctonos.
- Construcción y ejecución de bombos con ritmo y compromiso.
Las clases se llevan adelante en los Centros de Promoción Oeste, Norte – Amparo Materno Infantil y Los Manzanares, donde la docente, junto al director de Cultura Juan Bautista Saladino, impulsa esta valiosa propuesta que despierta gran interés y entusiasmo entre los más jóvenes.
Este trabajo se enmarca en el proyecto «Metabombo y Metafolk», también dirigido por Camila Carabajal, que ya tiene un nodo en funcionamiento en Escobar, y suma a Las Flores como su segundo espacio activo. La iniciativa busca extenderse a distintos puntos del país con una mirada federal y transformadora.
