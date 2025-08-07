Ritmo, reciclaje y cultura: Las clases de Bombo y Eco Folk llegaron a los Centros de Promoción Comunitaria

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con el objetivo de descentralizar las actividades culturales que tradicionalmente se desarrollan en la sede de Av. General Paz 570, desde el año pasado se vienen realizando clases de Bombo y Eco Folk en distintos Centros de Promoción Comunitaria de nuestra ciudad.

Estas propuestas permiten acercar el arte y la música a familias y comunidades de diferentes barrios, promoviendo la participación activa de niños y niñas en una experiencia que conjuga ritmo, aprendizaje y conciencia ambiental.

La actividad está a cargo de la profesora Camila Carabajal, reconocida por su trayectoria en el ámbito de la percusión, quien no solo enseña técnicas musicales, sino que también introduce a los participantes en el armado y construcción de instrumentos con materiales reciclados, generando una fuerte conexión entre lo artístico y lo sustentable.

El proyecto, convertido en realidad, propone jornadas que integran:

Capacitación en percusión folclórica.

Selección y reutilización de residuos.

Conocimiento sobre instrumentos musicales autóctonos.

Construcción y ejecución de bombos con ritmo y compromiso.

Las clases se llevan adelante en los Centros de Promoción Oeste, Norte – Amparo Materno Infantil y Los Manzanares, donde la docente, junto al director de Cultura Juan Bautista Saladino, impulsa esta valiosa propuesta que despierta gran interés y entusiasmo entre los más jóvenes.

Este trabajo se enmarca en el proyecto «Metabombo y Metafolk», también dirigido por Camila Carabajal, que ya tiene un nodo en funcionamiento en Escobar, y suma a Las Flores como su segundo espacio activo. La iniciativa busca extenderse a distintos puntos del país con una mirada federal y transformadora.