Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Un joven policía de General Belgrano murió ahogado mientras pescaba en el Canal 15

Publicidad

General Belgrano

Un joven policía de General Belgrano murió ahogado mientras pescaba en el Canal 15

La víctima se encontraba junto a un grupo de amigos en el sector conocido como “La Cascada”. Ingresó al agua para recuperar un elemento de pesca y no logró salir. Tras varias horas de búsqueda, Bomberos Voluntarios hallaron el cuerpo.
Publicidad
Escuchar · 2 min

0
Compartir
canal 15
Publicidad

Una trágica situación conmocionó este domingo a las comunidades de General Belgrano y Castelli, luego de que un joven efectivo policial perdiera la vida mientras compartía una jornada de pesca con amigos en el Canal 15.

El hecho ocurrió en el paraje conocido como “La Cascada”, un sector frecuentado por pescadores y visitantes que, debido a las características del cauce y la intensidad de sus corrientes, ha sido escenario de otros accidentes en el pasado.

Publicidad

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven ingresó al agua con la intención de recuperar un elemento vinculado a la actividad de pesca. Por causas que aún son materia de investigación, no logró regresar a la superficie.

PoliciaTe puede interesar:

Tragedia en General Belgrano: Un hombre murió tras intentar entrar a una casa

Publicidad

Sus acompañantes intentaron asistirlo de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron Bomberos Voluntarios y personal de distintos organismos de asistencia.

Publicidad

Las tareas se extendieron durante varias horas hasta que finalmente los rescatistas lograron localizar el cuerpo de la víctima.

Publicidad

La noticia generó profundo pesar tanto en General Belgrano, ciudad de origen del joven, como entre sus compañeros de la fuerza policial y allegados, quienes expresaron su dolor ante la inesperada pérdida.

Publicidad

Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

FM 92.7 · Urbana Las Flores EN VIVO
Urbana FM 92.7
Urbana FM 92.7 📍 Las Flores, Buenos Aires
Tocá play para escuchar en vivo
📲 App Android
📰 Seguir canal de noticias