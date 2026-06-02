Un joven policía de General Belgrano murió ahogado mientras pescaba en el Canal 15

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Una trágica situación conmocionó este domingo a las comunidades de General Belgrano y Castelli, luego de que un joven efectivo policial perdiera la vida mientras compartía una jornada de pesca con amigos en el Canal 15.

El hecho ocurrió en el paraje conocido como “La Cascada”, un sector frecuentado por pescadores y visitantes que, debido a las características del cauce y la intensidad de sus corrientes, ha sido escenario de otros accidentes en el pasado.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el joven ingresó al agua con la intención de recuperar un elemento vinculado a la actividad de pesca. Por causas que aún son materia de investigación, no logró regresar a la superficie.

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Sus acompañantes intentaron asistirlo de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron Bomberos Voluntarios y personal de distintos organismos de asistencia.

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Las tareas se extendieron durante varias horas hasta que finalmente los rescatistas lograron localizar el cuerpo de la víctima.

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La noticia generó profundo pesar tanto en General Belgrano, ciudad de origen del joven, como entre sus compañeros de la fuerza policial y allegados, quienes expresaron su dolor ante la inesperada pérdida.

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Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.

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