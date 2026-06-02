Naira Garay y Francisco Menéndez volvieron a destacarse en Rosario y dejaron a Las Flores en lo más alto del TaeKwon-Do OIAT

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Los jóvenes deportistas Francisco Menéndez y Naira Garay, representantes de la Asociación General San Martín de Las Flores, tuvieron una destacada actuación este domingo en el 18° Campeonato de TaeKwon-Do OIAT, disputado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Ambos competidores continúan transitando un exigente proceso de preparación y formación, manteniendo una intensa actividad tanto en entrenamientos como en torneos, con el objetivo de seguir creciendo dentro de la disciplina y consolidarse en el ámbito competitivo.

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En esta oportunidad participaron en las modalidades de Combate Individual y Formas Individual, dentro de un certamen que reunió a destacados exponentes de diferentes puntos del país y que se caracterizó por su alto nivel deportivo.

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Los resultados volvieron a reflejar el gran presente que atraviesan los representantes florenses. Naira Garay se consagró campeona en Combate Individual y obtuvo el segundo puesto en Formas Individual, mientras que Francisco Menéndez logró quedarse con el primer lugar en Combate Individual, sumando un nuevo título a su trayectoria.

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