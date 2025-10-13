Connect with us
Noticias Las Flores

Destacada actuación de Naira Garay y Francisco Menéndez en el Torneo Interprovincial de Taekwondo en Rosario

hace 4 minutos

Los alumnos Naira Garay y Francisco Menéndez, representantes de la Escuela de Taekwondo General San Martín de nuestra ciudad, fueron invitados a competir en el 2º Torneo Interprovincial “Maestro UTRAI”, que se desarrolló el pasado domingo en las instalaciones del Club Atlético Rosario Central, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

El certamen reunió a deportistas de diferentes puntos del país, quienes mostraron un alto nivel competitivo. En ese marco, los jóvenes florenses tuvieron una destacada actuación, logrando importantes resultados:

  • Naira Garay se consagró campeona en combate y obtuvo el segundo puesto en formas.
  • Francisco Menéndez alcanzó el segundo lugar en combate y el tercer puesto en formas.

Ambos deportistas continúan de esta manera su proceso de preparación rumbo al Mundial de Taekwondo, que se disputará próximamente en Puerto Rico, consolidando un crecimiento constante dentro de la disciplina.

Desde la Escuela General San Martín destacaron el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de los alumnos, quienes representaron con orgullo a Las Flores en un evento de jerarquía nacional.

Temas:
