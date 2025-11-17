Orgullo florense en el Mundial de Taekwondo: Francisco Menéndez se consagró campeón

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Los jóvenes taekwondistas florenses que viajaron a Puerto Rico para competir en el Mundial de Taekwondo dejaron una destacadísima actuación, demostrando excelencia técnica, compromiso y un enorme crecimiento deportivo.

En la jornada del sábado, Francisco Menéndez se consagró campeón mundial en Formas, logrando el primer puesto en su categoría. Por su parte, Naira Garay obtuvo un meritorio cuarto lugar mundial, también en Formas, siendo ampliamente felicitada por su performance.

Este domingo ambos regresaron al tatami para competir en la modalidad Combate individual, donde volvieron a subirse al podio: los dos alcanzaron el tercer puesto, sumando así una nueva medalla mundial a su participación.

De esta manera, los alumnos a cargo del instructor Mayor IV Dan Cristian Amatriain e integrantes de la Asociación General San Martín que lidera Julio Penayo (9° DAN Grand Master), tuvieron su experiencia a nivel mundial en este importante certamen que reunió a 1.000 competidores de 20 países, donde cumplieron con las expectativas conquistando puestos de privilegio.