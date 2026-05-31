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Argentina llega al Mundial 2026 como campeón defensor y con una base que ya conoce lo que es levantar una Copa del Mundo. Pero Lionel Scaloni también abrió la puerta a una generación que no estuvo en Qatar y que se ganó su lugar a puro rendimiento. Para esta edición de la Copa del Mundo, el entrenador mantuvo una base campeona del mundo y sumó ocho caras nuevas: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López.

Sus nombres pueden sonar menos familiares que los de Messi o Lautaro, pero cada uno tiene una historia propia que explica por qué Scaloni los eligió por encima de nombres consagrados.

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Las bajas que abrieron el camino

La renovación no fue gratuita. Marcos Acuña, lateral izquierdo histórico del ciclo Scaloni y campeón en Qatar, quedó afuera de la lista, al igual que Franco Mastantuono, la joven promesa de River Plate que generó grandes expectativas, y Alejandro Buendía. Sus ausencias sorprendieron a más de un hincha y abrieron espacios que los debutantes supieron aprovechar.

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Los que van a su primer Mundial

Valentín Barco – Brighton (Inglaterra) – 21 años Lateral izquierdo veloz y con llegada, Barco se formó en Boca Juniors y emigró al fútbol inglés siendo casi un adolescente. En el Brighton encontró minutos y continuidad que le permitieron ganarse la consideración de Scaloni. Es uno de los dos jugadores más jóvenes del plantel junto a Nicolás Paz. Su perfil de carrilero moderno, con capacidad ofensiva y buen pie, lo convierte en una alternativa fresca para el lateral izquierdo que supo ocupar Acuña.

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Giuliano Simeone – Atlético Madrid (España) – 22 años El hijo de Diego «El Cholo» Simeone lleva el apellido más pesado del fútbol argentino con una naturalidad que descomprime cualquier presión. Extremo derecho con potencia, velocidad y un gol importante en su juego, Giuliano se consolidó en el Atlético Madrid con actuaciones que obligaron a Scaloni a tenerlo en cuenta. Su convocatoria es también un símbolo generacional: el hijo de uno de los grandes ídolos del fútbol argentino ahora forma parte de la Selección.

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Nicolás Paz – Como (Italia) – 21 años Mediocampista hijo del exjugador Pablo Paz, Nicolás eligió desarrollar su carrera en Italia y encontró en el Como —club que regresó a la Serie A tras décadas— el escenario ideal para explotar. Tiene técnica depurada, buen pase y una madurez táctica que sorprende para su edad. Es uno de los jugadores más interesantes de la lista y su inclusión refleja que Scaloni sigue de cerca el fútbol italiano con atención.

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José «Flaco» López – Girona (España) – 24 años Delantero centro con movilidad y criterio, López se afianzó en el Girona en una Liga española muy competitiva. Su apodo lo describe físicamente, pero su juego va más allá de la figura: presiona bien, asocia con los mediocampistas y tiene olfato de gol. En un plantel con Messi, Lautaro y Julián Álvarez como referencias ofensivas, el «Flaco» llega con el hambre de quien sabe que tiene que aprovechar cada minuto.

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Facundo Medina – Lens (Francia) – 25 años Defensor central que milita en la Ligue 1 francesa con el Lens, Medina es el más veterano de los debutantes. Zurdo, contundente y con buena salida desde atrás, viene creciendo en Europa de manera sostenida. Su convocatoria responde a la necesidad de Scaloni de tener variantes en la zaga central con un perfil diferente al de Otamendi, Cuti Romero o Lisandro Martínez.

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Una renovación con identidad

Lo que une a estos seis jugadores no es solo la juventud ni la inexperiencia mundialista. Los une haber convencido a un cuerpo técnico que tiene la vara altísima después de ganar un Mundial. Scaloni no regala nada: cada uno de ellos tuvo que competir con nombres establecidos y salir victorioso en esa disputa silenciosa que se libra en cada lista.

Argentina va al Mundial 2026 con la solidez de los que ya ganaron y la energía de los que todavía no saben lo que es perder con esta camiseta. Esa combinación puede ser, otra vez, letal.

Seguí toda la cobertura del Mundial 2026 en: noticiaslasflores.com.ar/mundial-de-futbol-fifa-2026/

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