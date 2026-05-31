Hockey: contundente victoria de la Séptima de El Taladro para seguir siendo protagonista en la Cuenca del Salado

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La categoría Sub-14 de El Taladro volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más destacados del Torneo Apertura. Con un juego sólido, intensidad en cada sector de la cancha y una gran eficacia ofensiva, las dirigidas por Felisa Suárez construyeron una contundente victoria que ratifica el excelente momento que atraviesan dentro de la competencia regional.

El partido comenzó cuesta arriba para El Taladro, ya que Dorrego de Navarro logró ponerse en ventaja y adelantarse 1 a 0 en los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, la reacción de las chicas de la Sub-14 fue inmediata. Con personalidad, actitud y un gran despliegue colectivo, lograron revertir rápidamente el marcador y comenzar a dominar las acciones del juego. A partir de allí, las dirigidas por Felisa Suárez impusieron su ritmo, generaron numerosas situaciones de peligro y terminaron construyendo una contundente victoria por 7 a 1 que reflejó lo sucedido dentro de la cancha.

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Fecha tras fecha, la Séptima división sigue mostrando un notable crecimiento tanto en lo individual como en lo colectivo. El compromiso, la entrega y el compañerismo se reflejan en cada partido, permitiendo que las florenses mantengan una identidad de juego que las ha convertido en protagonistas del campeonato. Renata Diz, continúa siendo una de las máximas goleadoras del Torneo Apertura de la Cuenca del Salado.

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Con este nuevo triunfo, las chicas de El Taladro continúan ubicadas en el segundo puesto de la tabla de posiciones y aún cuentan con un partido pendiente, correspondiente a una fecha suspendida anteriormente por cuestiones climáticas, manteniéndose plenamente en la lucha por los primeros lugares del Apertura.

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Por su parte, en las restantes categorías las florenses no pudieron quedarse con la victoria frente a Dorrego de Navarro. Sin embargo, los equipos volvieron a mostrar actitud, compromiso y una evolución constante que se evidencia partido tras partido. Más allá de los resultados, el crecimiento deportivo y humano de las jugadoras continúa siendo uno de los aspectos más destacados de la temporada.

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El próximo sábado, El Taladro afrontará la fecha 12 (vuelta) del Torneo Apertura contra Marcos Paz de local, con el objetivo de seguir creciendo, sumando experiencia y manteniéndose como uno de los protagonistas de la Liga Regional de Hockey Cuenca del Salado.

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