Hockey: Invictas y en alza, la Séptima de El Taladro se afianza y sigue dando pelea en lo más alto

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Este sábado se vivió una intensa jornada de hockey en la Cancha Municipal, donde el Club El Taladro recibió a Dorrego de Navarro en el marco de la cuarta fecha de la Liga Regional de la Cuenca del Salado. Con una gran convocatoria y buen nivel de juego en todas las categorías, la jornada dejó importantes conclusiones para el conjunto local.

La gran noticia llegó de la mano de la Séptima división (Sub-14), donde las más chicas del “verde” volvieron a demostrar su gran presente. Con una actuación destacada, se impusieron con claridad y continúan invictas en el certamen, ubicándose en el segundo lugar de la tabla, a tan solo dos puntos de Lobos Athletic Club. La figura de la jornada fue Renata Diz, autora de cuatro goles, mientras que Lucía Quejeiro completó el marcador para sellar una sólida victoria.

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De esta manera, las juveniles de El Taladro ratifican su buen momento y se perfilan como serias candidatas en la lucha por el campeonato, manteniendo un rendimiento en alza y mostrando un juego cada vez más consolidado.

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En las demás categorías, los resultados no acompañaron al conjunto local, aunque dejaron pasajes interesantes. En Sexta división, Dorrego se impuso por 6 a 3 en un partido parejo, donde la diferencia estuvo en la efectividad del rival en los córner cortos.

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Por su parte, en la categoría Intermedia, fue derrota por 4 a 1. El Taladro había comenzado en ventaja y logró sostener el resultado hasta el tercer cuarto, pero el equipo visitante supo aprovechar mejor sus oportunidades para dar vuelta el marcador.

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Finalmente, en Primera división, Dorrego mostró un nivel superior y se llevó el triunfo por 7 a 1, en un encuentro donde el conjunto visitante logró imponer su juego y marcar diferencias a lo largo del partido.

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A pesar de los resultados dispares, la jornada dejó sensaciones positivas, especialmente por el rendimiento de las categorías formativas, que continúan creciendo y alimentando la ilusión del club de cara a lo que resta de la temporada.

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