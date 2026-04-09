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Hockey: las chicas del Verde juegan de local este sábado y van por todo ante Dorrego de Navarro en el Torneo Apertura

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Hockey: las chicas del Verde juegan de local este sábado y van por todo ante Dorrego de Navarro en el Torneo Apertura

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Este sábado, la pasión del hockey vuelve a sentirse en la ciudad con una nueva presentación de las chicas de el Club El Taladro, que serán locales ante Dorrego de Navarro en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Federación de Hockey de Cuenca del Salado.

La jornada se desarrollará en la cancha municipal ubicada en el predio del Country y contará con una nutrida programación que comenzará a las 11:00 horas con el encuentro de Séptima división. Luego será el turno de la Sexta a las 12:00, mientras que la categoría Intermedia jugará a las 14:00. Finalmente, la Primera división saldrá a la cancha a las 15:30, en lo que promete ser uno de los platos fuertes del día.

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Se espera una gran convocatoria de público para acompañar a las jugadoras en esta nueva fecha del certamen, donde el equipo buscará hacerse fuerte en condición de local y seguir sumando puntos importantes en el torneo.

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Además, habrá servicio de cantina durante toda la jornada, y la entrada será libre y gratuita, lo que invita a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de una jornada a puro hockey. La invitación está hecha: este sábado, todos a alentar a las chicas del Verde.

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