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El seleccionado argentino ya tiene sus 26 nombres para el Mundial de Fútbol FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Lionel Scaloni confirmó una lista que combina la columna vertebral campeona de Qatar 2022 con una renovación generacional que ilusiona. Los números detrás de la convocatoria cuentan una historia tan interesante como el propio plantel.

17 campeones del mundo que vuelven

El núcleo del equipo sigue siendo el de la estrella obtenida en Qatar. De los 26 convocados, 17 estuvieron presentes en aquella consagración histórica del 18 de diciembre de 2022 en Lusail. Dibu Martínez, Cuti Romero, Otamendi, De Paul, Mac Allister, Messi y Lautaro Martínez son algunos de los nombres que encarnan esa continuidad que Scaloni eligió sostener como base del proyecto mundialista.

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Messi, el veterano; Barco y Paz, los más jóvenes

Con 38 años, Lionel Messi es el jugador de mayor edad en la lista y buscará disputar lo que probablemente sea su último Mundial. En el extremo opuesto, Valentín Barco —lateral izquierdo del Brighton— y Nicolás Paz —mediocampista del Como italiano— representan la sangre nueva, con 21 años cada uno.

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La edad promedio del plantel ronda los 27 años, lo que refleja un equilibrio deliberado entre experiencia ganadora y proyección futura.

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Un plantel diseminado por todo el mundo

Los 26 jugadores argentinos están distribuidos en 9 países y 10 ligas diferentes, lo que da cuenta del nivel de exportación del fútbol argentino. España concentra la mayor cantidad de futbolistas: Molina y De Paul en el Atlético Madrid —al que también pertenecen Julián Álvarez y Giuliano Simeone—, mientras que Paredes milita en la Roma italiana.

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Inglaterra es la otra gran potencia receptora: Mac Allister en Liverpool, Enzo Fernández en Chelsea, Lo Celso y Cuti Romero en Tottenham, Lisandro Martínez en Manchester United y Barco en Brighton. En Italia también están Musso (Atalanta), Lautaro (Inter), Nico González (Fiorentina), Nicolás Paz (Como) y López (aunque este último juega en Girona, España).

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Francia aporta a Balerdi (Marsella), Tagliafico (Lyon), Thiago Almada (Lyon) y Facundo Medina (Lens). Portugal tiene a Otamendi (Benfica); Alemania a Palacios (Leverkusen); Países Bajos a Rulli (Ajax); Nottingham a Montiel. Y el único que juega en América es Messi, en el Inter Miami de la MLS.

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Datos curiosos que sorprenden

Atlético Madrid es el club con más representantes: cuatro jugadores visten su camiseta (Molina, De Paul, Julián Álvarez y Giuliano Simeone). El Como, recién ascendido a la Serie A italiana hace apenas un año, tiene a uno de los convocados: Nicolás Paz, el joven mediocampista que se ganó un lugar con actuaciones destacadas. José «Flaco» López, delantero del Girona, es la gran apuesta ofensiva entre los nombres menos conocidos del gran público.

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La lista incluye tres arqueros —Dibu Martínez, Rulli y Musso—, once defensores y mediocampistas, y siete atacantes, con una línea delantera que une experiencia (Messi, Lautaro) con dinamismo (Julián Álvarez, Nico González) y frescura (Giuliano Simeone, López).

Argentina, con todo para defender la corona

El plantel confirmado proyecta un equipo con identidad definida, profundidad en todas las líneas y la misión de ratificar en casa americana lo que se consiguió en los desiertos de Qatar. Para los hinchas de Las Flores y de todo el país, el Mundial ya empezó a latir con estos 26 nombres.

Seguí toda la cobertura del Mundial 2026 en: noticiaslasflores.com.ar/mundial-de-futbol-fifa-2026/

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