Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Ya está habilitada la consulta online para el sorteo de viviendas en Las Flores

Publicidad

Las Flores

Ya está habilitada la consulta online para el sorteo de viviendas en Las Flores

Publicidad
Escuchar · 2 min

0
Compartir
Vivienda
Publicidad

La Municipalidad de Las Flores informó que ya se encuentra disponible el sistema de consulta online para verificar el estado de inscripción al próximo sorteo de viviendas municipales.

La herramienta fue habilitada con el objetivo de brindar mayor transparencia y facilitar el acceso a la información a cada uno de los vecinos inscriptos, permitiendo conocer de manera rápida y sencilla la categoría asignada, el estado de inscripción y el número correspondiente para participar del sorteo.

Publicidad

Desde el Municipio indicaron que el proceso puede realizarse de forma simple a través de internet.

BarrioLuzYFuerzaTe puede interesar:

Desde este viernes podrá consultarse el listado para el sorteo de las 110 viviendas

Publicidad

Para efectuar la consulta, los interesados deberán ingresar al sitio oficial:  Sistema de consulta de viviendas.

Publicidad

Una vez dentro de la plataforma, deberán colocar el número de solicitud que figura en el talón entregado al momento de realizar la inscripción y luego presionar el botón “Consultar”.

Publicidad

Automáticamente, el sistema mostrará el estado de inscripción, la categoría correspondiente y el número asignado para el sorteo.

Publicidad

Cabe recordar que el sorteo de las 110 viviendas se realizará el próximo 4 de junio y contará con la participación del Instituto de la Vivienda y la Escribanía General de Gobierno, además de ser transmitido públicamente a través de los canales oficiales y medios de comunicación locales.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

FM 92.7 · Urbana Las Flores EN VIVO
Urbana FM 92.7
Urbana FM 92.7 📍 Las Flores, Buenos Aires
Tocá play para escuchar en vivo
📲 App Android
📰 Seguir canal de noticias