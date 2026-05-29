Las Flores
Ya está habilitada la consulta online para el sorteo de viviendas en Las Flores
La Municipalidad de Las Flores informó que ya se encuentra disponible el sistema de consulta online para verificar el estado de inscripción al próximo sorteo de viviendas municipales.
La herramienta fue habilitada con el objetivo de brindar mayor transparencia y facilitar el acceso a la información a cada uno de los vecinos inscriptos, permitiendo conocer de manera rápida y sencilla la categoría asignada, el estado de inscripción y el número correspondiente para participar del sorteo.
Desde el Municipio indicaron que el proceso puede realizarse de forma simple a través de internet.
Desde este viernes podrá consultarse el listado para el sorteo de las 110 viviendas
Para efectuar la consulta, los interesados deberán ingresar al sitio oficial: Sistema de consulta de viviendas.
Una vez dentro de la plataforma, deberán colocar el número de solicitud que figura en el talón entregado al momento de realizar la inscripción y luego presionar el botón “Consultar”.
Automáticamente, el sistema mostrará el estado de inscripción, la categoría correspondiente y el número asignado para el sorteo.
Cabe recordar que el sorteo de las 110 viviendas se realizará el próximo 4 de junio y contará con la participación del Instituto de la Vivienda y la Escribanía General de Gobierno, además de ser transmitido públicamente a través de los canales oficiales y medios de comunicación locales.
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