El Ejecutivo anunció un esquema de entrega en dos etapas: 38 viviendas primero y 72 después

El intendente interino Fabián Blanstein adelantó que en el corto plazo se concretará la adjudicación de un total de 110 viviendas en la ciudad, en el marco de los programas habitacionales que se encuentran en marcha y que buscan dar respuesta a la demanda local.

Según se informó, 38 de las unidades habitacionales ubicadas sobre calle Vidal serían entregadas en una primera etapa, mientras que las 72 restantes, emplazadas en la zona este de la ciudad, presentan un avance de obra cercano al 95%. En este último caso, restan trabajos vinculados a infraestructura y accesos para su finalización.

En relación con el proceso de adjudicación, el jefe comunal indicó que en las próximas semanas el Departamento Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que establecerá el mecanismo de entrega de las viviendas mediante sorteo público.

Desde el Municipio señalaron que esta modalidad apunta a garantizar transparencia e igualdad de oportunidades entre las familias postulantes, quienes deberán haber alcanzado el puntaje requerido por el Instituto de la Vivienda y el área local de Desarrollo Humano para poder participar del proceso.