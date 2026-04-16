Intendentes radicales denuncian ahogo financiero y salen a presionar por fondos y obras

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Uno de los principales ejes del encuentro fue el impacto de la reducción de fondos coparticipables, que afecta directamente la capacidad de los municipios para responder a las necesidades básicas de la población, especialmente en los distritos más pequeños.

En ese contexto, los intendentes coincidieron en la urgencia de garantizar el funcionamiento de las administraciones locales, sostener el pago de salarios y asegurar los servicios esenciales, en un escenario económico cada vez más complejo.

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Como parte de las definiciones, el Foro resolvió avanzar con gestiones ante distintos niveles del Estado. A nivel provincial, solicitarán una reunión con el gobernador Axel Kicillof para abordar el envío de fondos y la situación de organismos como IOMA e IPS. En tanto, a nivel nacional, buscarán un encuentro con el ministro del Interior Diego Santilli para tratar temas vinculados a la relación con los gobiernos locales.

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Además, los jefes comunales acordaron impulsar una agenda conjunta con Nación que incluya obra pública, seguridad, acceso a tierras fiscales y financiamiento municipal, puntos clave para el desarrollo del interior bonaerense.

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Otro de los temas centrales fue la infraestructura rural. Los intendentes destacaron el esfuerzo que realizan los municipios para mantener los caminos rurales, muchas veces con inversiones que superan lo recaudado por la tasa vial. En ese sentido, advirtieron que los cuestionamientos judiciales sobre este recurso ponen en riesgo la continuidad de servicios fundamentales para la producción.

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En el plano político, el Foro ratificó la continuidad de su mesa directiva y remarcó la necesidad de consolidar la unidad del radicalismo bonaerense como herramienta para fortalecer la representación y defender los intereses de los municipios.

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Del encuentro participaron intendentes de distintos distritos, entre ellos Miguel Lunghi, junto a jefes comunales de ciudades como Balcarce, Rauch, Saladillo, Trenque Lauquen, Ayacucho y General Alvear, entre otras.

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Asimismo, coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de articulación para compartir diagnósticos, coordinar estrategias y reforzar el rol de los municipios como primera línea de respuesta ante las demandas de la comunidad.

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