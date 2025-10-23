Connect with us
“Adelante Las Flores” convoca a una reunión con emprendedores locales en el Comité Radical

Las Flores

El espacio político Adelante Las Flores realizará este viernes a las 20 horas una reunión de emprendedores locales en el Comité de la Unión Cívica Radical, con el objetivo de generar un espacio de diálogo, intercambio y propuestas concretas para fortalecer el desarrollo económico del sector.

Desde la organización señalaron que la intención de esta convocatoria es que los emprendedores puedan transmitir sus ideas, necesidades e inquietudes, y que ese intercambio sirva como base para elaborar una ordenanza municipal que los beneficie y acompañe su crecimiento.

“Queremos que los emprendedores locales puedan expresarse, contar sus experiencias y aportar ideas que se traduzcan en políticas públicas reales, adaptadas a la realidad de Las Flores”, indicaron desde el espacio.

La propuesta busca consolidar una agenda de trabajo conjunta entre el sector emprendedor y los representantes locales, promoviendo la creación de herramientas de fomento, incentivos y acompañamiento institucional para quienes generan producción, innovación y empleo en la ciudad.

