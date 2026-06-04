Las Flores
El Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares celebró su 23° aniversario
En la tarde del pasado domingo nos reunimos en el andén de la antigua estación de ferrocarril de Pardo para celebrar el 23° aniversario del Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares.
Entre mates, cosas ricas y una charla llena de recuerdos y anécdotas, compartimos un ayer que volvió al presente con la alegría de disfrutar de un espacio con tanta historia.
Participaron vecinos de Pardo, visitantes y antiguos referentes del museo. Y, como un gesto inesperado de la propia historia, el tren pasó justo en ese momento para coronar la tarde.
Pardo celebrará los 23 años del Museo y Biblioteca “Adolfo Bioy Casares” con una mateada abierta
Porque la historia de los pueblos se enriquece cuando se comparte, y se disfruta aún más cuando nos convoca la cultura.
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