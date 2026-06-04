El Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares celebró su 23° aniversario

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En la tarde del pasado domingo nos reunimos en el andén de la antigua estación de ferrocarril de Pardo para celebrar el 23° aniversario del Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares.

Entre mates, cosas ricas y una charla llena de recuerdos y anécdotas, compartimos un ayer que volvió al presente con la alegría de disfrutar de un espacio con tanta historia.

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Participaron vecinos de Pardo, visitantes y antiguos referentes del museo. Y, como un gesto inesperado de la propia historia, el tren pasó justo en ese momento para coronar la tarde.

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Porque la historia de los pueblos se enriquece cuando se comparte, y se disfruta aún más cuando nos convoca la cultura.

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