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Conmoción en Tandil: un docente fue agredido por un alumno y sufrió una fractura de mandíbula

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Tandil

Conmoción en Tandil: un docente fue agredido por un alumno y sufrió una fractura de mandíbula

El hecho ocurrió durante una clase en el colegio San José. El profesor debió ser internado tras recibir un golpe en el rostro. Docentes y gremios expresaron su preocupación y convocaron a una movilización en repudio a la violencia escolar.
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SanJoseTandil
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Un grave episodio de violencia escolar ocurrido en la ciudad de Tandil generó preocupación y fuerte repercusión en la comunidad educativa. De acuerdo a información que trascendió de manera extraoficial, un docente fue agredido físicamente por un estudiante durante una clase en el colegio San José y sufrió una fractura de mandíbula.

El hecho se produjo durante la mañana de este lunes mientras se desarrollaba una clase de música. Según las primeras versiones, un alumno del último año del nivel secundario habría golpeado al profesor en el rostro, provocándole lesiones de consideración.

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Como consecuencia de la agresión, el docente fue trasladado para recibir atención médica especializada y permanece internado mientras se evalúa su evolución.

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En paralelo, comenzó a circular en redes sociales un video que mostraría momentos previos al incidente. En las imágenes se observa un clima de tensión dentro del aula, con situaciones de desorden y violencia protagonizadas por estudiantes. Incluso, se ve a uno de los jóvenes arrojar una silla en medio de la clase.

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La situación despertó preocupación entre docentes, familias y autoridades educativas. Diversos sectores vinculados a la educación expresaron su repudio a lo sucedido y reclamaron medidas que permitan garantizar condiciones seguras de convivencia y trabajo dentro de las escuelas.

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Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) difundieron un comunicado en el que manifestaron su solidaridad con el profesor agredido y advirtieron sobre el crecimiento de episodios de violencia en ámbitos educativos.

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“Basta de violencia en las escuelas. Cuidemos a quienes educan y trabajan. Exigimos respeto, dignidad y seguridad. Solidaridad con nuestros compañeros y compañeras agredidos”, expresaron desde la organización.

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Además, docentes autoconvocados anunciaron una movilización en la Plaza del Tanque en respaldo al profesor atacado y en defensa de toda la comunidad educativa.

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“No podemos permitir que la violencia se vuelva parte de nuestra cotidianeidad escolar. Si tocan a uno, nos tocan a todos”, señalaron desde la convocatoria.

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